Агенты страны-оккупанта получили задачу выявлять и отслеживать маршруты, по которым идет поставка оружия в Украину.

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Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Для определения схем доставки и количества оружия, которое для отражения российского вторжения передают защитникам Украины страны-партнеры, российские военные атташе в странах Европейского союза закрытыми каналами связи получили приказ активизировать вербовку сотрудников полиции и граждан причастных к транспортировке оружия", - сообщили в ведомстве.

Также в приграничных с Украиной регионах российские спецслужбы пытаются использовать представителей местных общин и пророссийских активистов.

"Вместо этого, получив от россиян предложения о сотрудничестве, европейцы тут же обращаются в полицию и органы безопасности", - отмечают в ГУР МО.

Как сообщалось, в военных частях, которые дислоцируются вблизи государственной границы с Украиной, накануне отправки в зону боевых действий кафиры выводят технику из строя, чтобы подразделение осталось на территории Российской Федерации.

Ранее СБУ перехватила разговор российских кафиров, где было обнаружено, что военные РФ платят по 20 тысяч долларов за документ о "демобилизации", чтобы сбежать из войны в Украине.