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Російські військові виводять з ладу свою бойову техніку, аби уникнути відправки на війну - ГУР
У військових частинах, які дислокуються поблизу державного кордону з Україною, напередодні відправки до зони бойових дій окупанти виводять техніку з ладу, аби підрозділ залишився на території Російської Федерації.
Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
Зазначається, що військовослужбовці 103 мотострілецького полку, що входить до складу 150 мотострілецької дивізії, лише протягом тижня розукомплектували та вивели з ладу 17 БТР-82А та 9 командно-штабних машин К1Ш1, які вже були готовими до завантаження на залізничні платформи.
Як наголосили у розвідці, виведення з ладу військової техніки у підрозділах, які командування планує відправити в зону активних бойових дій, набуває масового характеру.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Командувач південного військового округу звернувся до ФСБ країни-окупанта з проханням посилити нагляд за технікою та спостереження за окупантами яких відправлятимуть на війну в Україну", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, СБУ перехопила розмову російських окупантів, де було виявлено, що військові РФ платять по 20 тисяч доларів за документ про "демобілізацію", аби втекти з війни в Україні.