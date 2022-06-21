СБУ викрила на співпраці з ворогом одного з керівників "Укренерго"

Співробітники Служби безпеки викрили злочинну діяльність начальника одного з регіональних підрозділів Національної енергетичної компанії "Укренерго", повідомили в СБУ. У результаті слідчо-оперативних дій його злочини задокументували.

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Як пояснюють в СБУ, посадовець добровільно погодився співпрацювати з ворогом та обійняв посаду очільника так званих "Маріупольських магістральних мереж ДНР". На цю подію вже відреагував голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Колишній працівник середньої ланки одного з регіональних відділень компанії перейшов "червону лінію" і відчуває на собі наслідки. Його було звільнено ще в березні, і зараз йому потрібно готуватися до співпраці зі слідством, а не з окупантами", – підкреслив він в Facebook.

СБУ також затримала агента РФ, який "зливав" дані про позиції ЗСУ у місті Бахмут.

Нагадаємо, що Служба безпеки також викрила агентурну групу ФСБ, до якої входив завідувач відділу Секретаріату Кабінету міністрів та керівник однієї з дирекцій торговельно-промислової палати. Ці чиновники передавали ворогові різну розвідувальну інформацію.

Дані передавали про стан обороноздатності, облаштування держкордону та персональну інформацію про українських правоохоронців. За інформацію російські куратори платили їм за інформацію від 2 до 15 тис. доларів залежно від рівня таємності та значущості зібраних даних.