СБУ разоблачила на сотрудничестве с врагом одного из руководителей "Укрэнерго"

Сотрудники Службы безопасности разоблачили преступную деятельность начальника одного из региональных подразделений Национальной энергетической компании "Укрэнерго", сообщили в СБУ. В результате следственно-оперативных действий его преступления были задокументированы.

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Как поясняют в СБУ, чиновник добровольно согласился сотрудничать с врагом и занял должность главы так называемых "Мариупольских магистральных сетей ДНР". На это событие уже отреагировал руководитель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Бывший работник среднего звена одного из региональных отделений компании перешел "красную линию" и испытывает на себе последствия. Он был уволен еще в марте, и сейчас ему нужно готовиться к сотрудничеству со следствием, а не с оккупантами", - подчеркнул он в Facebook.

СБУ также задержала агента РФ, который "сливал" данные о позициях ВСУ в городе Бахмут.

Напомним, что Служба безопасности также разоблачила агентурную группу ФСБ, в которую входил заведующий отделом Секретариата Кабинета министров и руководитель одной из дирекций торгово-промышленной палаты. Эти чиновники передавали врагу разную разведывательную информацию.

Данные передавали о состоянии обороноспособности, обустройстве госграницы и персональной информации об украинских правоохранителях. За информацию российские кураторы платили им за информацию от 2 до 15 тыс. долларов в зависимости от уровня секретности и значимости собранных данных.