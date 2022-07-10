Российские военные выводят из строя свою боевую технику во избежание отправки на войну - ГУР

В военных частях, которые дислоцируются вблизи государственной границы с Украиной, накануне отправки в зону боевых действий оккупанты выводят технику из строя, чтобы подразделение осталось на территории Российской Федерации.

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Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что военнослужащие 103 мотострелкового полка, входящего в состав 150 мотострелковой дивизии, только в течение недели разукомплектовали и вывели из строя 17 БТР-82А и 9 командно-штабных машин К1Ш1, которые уже готовы к загрузке на железнодорожные платформы.

Как подчеркнули в разведке, вывод из строя военной техники в подразделениях, которые командование планирует отправить в зону активных боевых действий, приобретает массовый характер.

"Командующий южным военным округом обратился в ФСБ страны-оккупанта с просьбой усилить надзор за техникой и наблюдение за оккупантами которых будут отправлять на войну в Украину", - говорится в сообщении.

Напомним, СБУ перехватила разговор российских оккупантов, где было обнаружено, что военные РФ платят по 20 тысяч долларов за документ о "демобилизации", чтобы сбежать из войны в Украине.