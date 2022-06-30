Окупанти платять по $20 тисяч хабаря, щоб втекти з війни, - СБУ

Військові Російської Федерації платять по 20 тисяч доларів за документ про "демобілізацію", аби втекти з війни в Україні.

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Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку перехопила Служба безпеки України.

Батько, якого мобілізували у так званій "ДНР", говорить сину, що намагається вийти на людей, які б допомогли їм обом "демобілізуватися". Зізнається, що не пошкодує продати для цього автомобіль.

За словами його сина, за "демобілізацію" беруть 20 тисяч доларів, а не 2 тисячі, як думав батько.

"Ну, коли гребли, то так, а зараз, коли люди тут сидять, – підняли вже (розмір хабаря – ред.). Коротше, демобілізація коштує 20 тис. доларів".

Згідно з розмовою росіян, якщо ти зорієнтувався одразу, то відкупитися від "мобілізації" на місці можна за 2 тисячі доларів, якщо ні, то вирватися з фронту коштуватиме вдесятеро дорожче.

Нагадаємо, російські військові намагаються укласти фіктивні шлюби, щоб втекти з війни в Україні. Найвигадливіші з них відпрошуються у командирів, щоб нібито встигнути на власне весілля.