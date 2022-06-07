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Окупанти намагаються укласти фіктивні шлюби, щоб втекти з війни в Україні, - СБУ
Російські військові намагаються укласти фіктивні шлюби, щоб втекти з війни в Україні. Найвигадливіші з них відпрошуються у командирів, щоб нібито встигнути на власне весілля.
Про це свідчать телефонні розмови російських загарбників, які перехопила Служба безпеки України.
"Я вже, бл*дь, подрузі там одній казав: "Піди, заяву подай до РАГСу". Я про це скажу тут. Бл*дь, нам сказали: "Ні*уя, не варіант". Такі ось справи…" - розповідає окупант своєму знайомому.
За його словами, через значну кількість відказників в армії РФ значно посилили контроль. Тепер вони можуть повернутися додому лише через поранення, смерть самого окупанта або ж близького родича.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, згідно з даними СБУ, контрактники армії РФ чекали кінця травня, щоб швидше втекти з України. Знайти нових бажаючих воювати непросто, тому командування намагається втримати тих, хто зараз на фронті.