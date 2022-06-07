Оккупанты пытаются заключить фиктивные браки, чтобы сбежать от войны в Украине, - СБУ

Российские военные пытаются заключить фиктивные браки, чтобы сбежать от войны в Украине. Самые причудливые из них отпрашиваются у командиров, чтобы якобы успеть на свою свадьбу.

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Об этом свидетельствуют телефонные разговоры российских захватчиков, перехвативших Служба безопасности Украины.

"Я уже, бл*дь, подруге там одной говорил: "Пойди, заявление подай в ЗАГС". Я об этом скажу здесь. Бл*дь, нам сказали: "Не*уя, не вариант". Такие вот дела…" - рассказывает оккупант своему знакомому.

По его словам, из-за большого количества отказников в армии РФ значительно усилили контроль. Теперь они могут вернуться домой только из-за ранения, смерти самого оккупанта или близкого родственника.

Напомним, согласно данным СБУ, контрактники армии РФ ждали конца мая, чтобы поскорее бежать из Украины. Найти новых желающих сражаться непросто, поэтому командование пытается удержать тех, кто сейчас на фронте.