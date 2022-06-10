Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Категорія
Суспільство
Дата публікації

Командири армії РФ продають пайки своїх солдат, тому ті змушені їсти собак, - СБУ

російські солдати, російські військові, армія РФ, російська армія

Служба безпеки України перехопила телефонні розмови російських загарбників, які розповідають про те, як їх командири продають пайки своїх солдат, тому ті продовжують харчуватися собаками. 

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це повідомляє прес-служба СБУ. 

Зазначається, що на одному із записів окупант скаржиться дружині. Також він наголошує, що їхні пайки йдуть "наліво", і винні в цьому командири, які їх перепродують.

"Он банки привезли консервовані: якась закуска, морквина, капуста... Ми одразу ж викинули. Х*рня повна, як поросятам". 

На другому записі інший окупант просить матір вгадати, що він їв. Жінка спершу називає екзотичний варіант з борсуками, а потім переходить до мишей і пацюків. 

"Собаку! М'яса хочеться ж!" – відповідає російський окупант. 

Нагадаємо, російські військові намагаються укласти фіктивні шлюби, щоб втекти з війни в Україні. Найвигадливіші з них відпрошуються у командирів, щоб нібито встигнути на власне весілля.

Автор:
Анастасія Дєдковська