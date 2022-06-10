Командири армії РФ продають пайки своїх солдат, тому ті змушені їсти собак, - СБУ

Служба безпеки України перехопила телефонні розмови російських загарбників, які розповідають про те, як їх командири продають пайки своїх солдат, тому ті продовжують харчуватися собаками.

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Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зазначається, що на одному із записів окупант скаржиться дружині. Також він наголошує, що їхні пайки йдуть "наліво", і винні в цьому командири, які їх перепродують.

"Он банки привезли консервовані: якась закуска, морквина, капуста... Ми одразу ж викинули. Х*рня повна, як поросятам".

На другому записі інший окупант просить матір вгадати, що він їв. Жінка спершу називає екзотичний варіант з борсуками, а потім переходить до мишей і пацюків.

"Собаку! М'яса хочеться ж!" – відповідає російський окупант.

Нагадаємо, російські військові намагаються укласти фіктивні шлюби, щоб втекти з війни в Україні. Найвигадливіші з них відпрошуються у командирів, щоб нібито встигнути на власне весілля.