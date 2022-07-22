З Європи видворили близько 400 агентів російської розвідки, - голова МІ6

Росія втрачає силу у своєму вторгненні в Україну і втратила здатність шпигувати в Європі "наполовину" після видворення понад 400 офіцерів російської розвідки з міст по всій Європі, а також арешту кількох таємних шпигунів, які видавали себе за цивільних.

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Про це заявив голова британського розвідувальної служби МІ6 Річард Мур у коментарі CNN.

За його словами, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року, європейські країни видворили близько 400 офіцерів російської розвідки, які діяли під дипломатичним прикриттям в Європейському Союзі.

"І ми вважаємо, що це, ймовірно, вдвічі зменшило їхню здатність займатися шпигунством на користь Росії в Європі", — сказав Мур.

Він додав, що за останні місяці також було викрито та заарештовано низку "нелегалів" або російських шпигунів, які діяли під глибоким прикриттям і маскувались під звичайних цивільних.

Мур також сказав, що вважає, що військові сили РФ "ось-ось вичерпаються" в Україні.

"Я думаю, що наша оцінка полягає в тому, що росіянам буде все важче постачати живу силу протягом наступних кількох тижнів. Їм доведеться зробити певну паузу, і це дасть українцям можливість завдати удару у відповідь", - сказав Мур.

За його словами, моральний дух українців "все ще високий".

"Вони починають отримувати все більше хорошої зброї. Росія, навпаки, значно провалилася у своїх початкових цілях взяти Київ і повалити там уряд і в основному використовує "гарматне м’ясо" для своїх наступальних дій на сході України", - підкреслив Мур.

Він також повторив слова директора ЦРУ Білла Бернса про стан здоров’я президента Росії Володимира Путіна .

"Немає жодних доказів того, що Путін страждає від серйозних захворювань. США вважають, що Путін "занадто здоровий", незважаючи на чутки та припущення, що він може бути хворим", - зазначив Мур.

Відповідаючи на запитання про те, які уроки Китай виніс із вторгнення Росії в Україну, особливо коли мова йде про те, чи може Пекін спробувати вторгнутися на Тайвань, Мур сказав, що про це ще рано говорити. Але він сказав, що президент Китаю Сі Цзіньпін стежить за конфліктом і за тим, як США і Захід реагують на нього.

Зазначимо, як повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, агенти країни-окупанта отримали завдання виявляти та відстежувати маршрути, якими йде постачання зброї до України.