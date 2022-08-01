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Україна може повернути військовим шляхом окуповані території та зробить це, - Данілов

Україна може повернути військовим шляхом окуповані території та зробить це, - Данілов
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив про небезпеку російського наративу про неможливість повернення окупованих територій України військовим шляхом. За словами Данілова, Україна може і це зробить.

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Про це Данилов написав у Twitter.

"Небезпечний російський наратив, який із задоволенням підхоплюють "корисні ідіоти" Путіна на Заході: Україна не зможе військовим шляхом повернути захоплені території. Це помилка! Можемо і зробимо. Спочатку – знищення окупантів, потім – дипломатія. Єдина мова, яку розуміють рашисти", - Заявив він.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що будь-яке припинення вогню, яке дозволить Російській Федерації зберегти контроль над українськими територіями, лише сприятиме ще ширшому конфлікту, і дасть Москві час на накопичення сили для нового наступу на Україну.