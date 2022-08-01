Україна може повернути військовим шляхом окуповані території та зробить це, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив про небезпеку російського наративу про неможливість повернення окупованих територій України військовим шляхом. За словами Данілова, Україна може і це зробить.

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Про це Данилов написав у Twitter.

"Небезпечний російський наратив, який із задоволенням підхоплюють "корисні ідіоти" Путіна на Заході: Україна не зможе військовим шляхом повернути захоплені території. Це помилка! Можемо і зробимо. Спочатку – знищення окупантів, потім – дипломатія. Єдина мова, яку розуміють рашисти", - Заявив він.

Небезпечний російський наратив, який із задоволенням підхоплюють «корисні ідіоти» путіна на Заході: Україна не зможе військовим шляхом повернути захоплені території. Це омана! Можемо і зробимо. Спочатку – знищення окупантів, потім – дипломатія. Єдина мова, яку розуміють рашисти. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) August 1, 2022

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що будь-яке припинення вогню, яке дозволить Російській Федерації зберегти контроль над українськими територіями, лише сприятиме ще ширшому конфлікту, і дасть Москві час на накопичення сили для нового наступу на Україну.