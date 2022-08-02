ЕС предоставил Украине в полном объеме первый транш в размере 1 миллиарда евро

Европейский союз предоставил Украине в полном объеме первый транш в размере 1 миллиарда евро новой макрофинансовой помощи.

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Об этом сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

"Эти средства помогут Украине удовлетворить свои неотложные финансовые потребности после непровоцированной и неоправданной агрессии со стороны России. 1 миллиард евро укрепит Украину на решающем этапе", - написала она.

Напомним, Байден подписал меморандум о выделении Украине нового пакета помощи на $550 млн.