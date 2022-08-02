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Политика
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США ввели санкции против Алины Кабаевой

США ввели санкции против Алины Кабаевой
Алина Кабаева

США обновили санкционные списки, добавив туда главу Национальной Медиа Группы Алину Кабаеву, несколько российских олигархов и ряда научных и технологических организаций.

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Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США. 

Кроме того, в список попали замглавы установленной Россией "военно-гражданской администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов и его начальник, "глава Херсонщины" Владимир Сальдо, "мэр" Мариуполя Константин Иващенко, назначенный на эту должность властями так называемой "ДНР" после оккупации города войсками РФ. 

В список также включены богатейшие миллиардеры России и ряд научных и технологических организаций. В их число попали институт "Сколтех" и фонд "Сколково", Московский физико-технический институт (МФТИ), Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), Магнитогорский металлургический комбинат.

Ранее СМИ сообщали, что США опасаются вводить санкции против Кабаевой из-за возможной "агрессивной" реакции Путина. 

Напомним, что ранее Украина ввела санкции против Путина. 