- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
США ввели санкции против Алины Кабаевой
США обновили санкционные списки, добавив туда главу Национальной Медиа Группы Алину Кабаеву, несколько российских олигархов и ряда научных и технологических организаций.
Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.
Кроме того, в список попали замглавы установленной Россией "военно-гражданской администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов и его начальник, "глава Херсонщины" Владимир Сальдо, "мэр" Мариуполя Константин Иващенко, назначенный на эту должность властями так называемой "ДНР" после оккупации города войсками РФ.
В список также включены богатейшие миллиардеры России и ряд научных и технологических организаций. В их число попали институт "Сколтех" и фонд "Сколково", Московский физико-технический институт (МФТИ), Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), Магнитогорский металлургический комбинат.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Ранее СМИ сообщали, что США опасаются вводить санкции против Кабаевой из-за возможной "агрессивной" реакции Путина.
Напомним, что ранее Украина ввела санкции против Путина.