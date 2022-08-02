США ввели санкції проти Аліни Кабаєвої

США оновили санкційні списки, додавши туди голову Національної Медіа Групи Аліну Кабаєву, кілька російських олігархів та низки наукових та технологічних організацій.

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Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів США.

Крім того, до списку потрапили заступник голови встановленої Росією "військово-цивільної адміністрації" Херсонської області Кирило Стремоусов та його начальник, "глава Херсонщини" Володимир Сальдо, "мер" Маріуполя Костянтин Іващенко, призначений на цю посаду владою так званої "ДНР" після окупації військами РФ.

До списку також включені найбагатші мільярдери Росії та ряд наукових та технологічних організацій. До них потрапили інститут "Сколтех" та фонд "Сколково", Московський фізико-технічний інститут (МФТІ), Державна транспортна лізингова компанія (ГТЛК), Магнітогорський металургійний комбінат.

Раніше ЗМІ повідомляли, що США побоюються вводити санкції проти Кабаєвої через можливу "агресивну" реакцію Путіна.

Нагадаємо, що раніше Україна запровадила санкції проти Путіна.