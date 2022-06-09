Украина ввела санкции против Путина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №400/2022 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер". Под санкции попал президент РФ Владимир Путин, а также другие представители высшего руководства страны.

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Указ №400/2022 опубликовали на официальном сайте Президента Украина.

Согласно документу, Украина вводит следующие ограничения против главы страны агрессора:

блокирование активов;

ограничение торговых операций в части запрета экспортно-импортных операций, операций по переработке;

полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок через территорию Украины;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств;

запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества; запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины;

запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;

лишение государственных наград Украины;

запрет на приобретение в собственность земельных участков

Этим же указом глава государства ввел санкции против пресс-секретаря Путина Дмитирия Пескова, главы правительства РФ Михаила Мишустина, первого заместителя председателя правительства России Андрея Белоусова, вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева, главы МИД Серегея Лаврова.

Всего этим указом санкции введены против 35 человек. Таким образом Зеленский ввел решение СНБО о введении персональных санкций.

Другим своим указом Зеленский ввел санкции против 236 российских вузов, в том числе МГУ, МГТУ, МФТИ, СПбГУ.

Отметим, что США ввели санкции против Путина, Лаврова и Шойгу еще 26 февраля. Кроме того, в мае Великобритания ввела новые санкции против близкого окружения российского президента. В них, в частности, попала бывшая жена российского лидера Людмила Очеретная и его вероятная любовница Алина Кабаева.

Канада также ввела санкции против 22 россиян, среди которых фигурирует Кабаева.