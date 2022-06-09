Україна ввела санкції проти Путіна

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №400/2022 "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів". Під санкції потрапив президент РФ Володимир Путін та інші представники вищого керівництва країни.

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Указ №400/2022 опублікували на офіційному сайті Президента України.

Згідно з документом, Україна запроваджує такі обмеження проти глави держави-агресора:

блокування активів;

обмеження торгових операцій у частині заборони експортно-імпортних операцій, операцій із переробки;

повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень через територію України;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

призупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;

заборона участі у приватизації, оренді державного майна; заборона користування радіочастотним ресурсом України;

заборона передачі технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;

позбавлення державних нагород України;

заборона придбання у власність земельних ділянок

Цим же указом глава держави ввів санкції проти прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова, голови уряду РФ Михайла Мішустіна, першого заступника голови уряду Росії Андрія Білоусова, віце-прем'єра РФ Марата Хуснулліна, голови Міноборони РФ Сергія Шойгу, міністра внутрішніх справ РФ Володимира Колокольцева, главви МЗС Сергія Лаврова.

Загалом цим указом санкції запроваджено проти 35 осіб. Таким чином Зеленський ввів рішення РНБО щодо запровадження персональних санкцій.

Іншим своїм указом Зеленський запровадив санкції проти 236 російських вишів, зокрема МДУ, МДТУ, МФТІ, СПбДУ.

Зазначимо, що США запровадили санкції проти Путіна, Лаврова та Шойгу ще 26 лютого. Крім того, у травні Великобританія запровадила нові санкції проти близького оточення російського президента. У них, зокрема, потрапила колишня дружина російського лідера Людмила Очеретна та його ймовірна коханка Аліна Кабаєва.

Канада також запровадила санкції проти 22 росіян, серед яких фігурує Кабаєва.