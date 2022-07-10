Німеччина блокує виділення ЄС допомоги Україні на €9 млрд - ЗМІ

Німеччина вже протягом місяця блокує надання Україні Євросоюзом допомоги у розмірі 9 мільярдів євро, пише італійська газета Corriere della Sera.

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"Тупикова ситуація, підтверджена різними протагоністами як у Києві, так і в Брюсселі, могла стати однією з причин, що спонукали вчора Володимира Зеленського раптово і досить жорстоко усунути посла України в Берліні Андрія Мельника", - зазначає у своїй статті журналіст Федеріко Фубіні.

Водночас, за його словами, є й інша причина нервозності українського президента щодо Німеччини, а саме підозра, що берлінський уряд готується порушити певні санкції проти Москви, щоб відновити постачання російського газу газопроводом "Північний потік".

"Обидві проблеми вже кілька днів турбують український уряд і відносини з Брюсселем, але рішення поки не видно. Незгода Німеччини з пакетом допомоги, мабуть, не пов'язана з газовою кризою, тому вона, ймовірно, не відображає спроби Берліна втішити Москву, в той час як Кремль намагається перекрити постачання енергоносіїв до Європи. Проте перешкоди, які чинить Берлін кредитуванню України, залишаються величезними", - пише автор.

Ідею Європейської комісії про 9-мільярдну допомогу Україні наприкінці травня підтвердили всі лідери Євросоюзу. Проект передбачає надання Україні майже безвідсоткових кредитів на 25 років за рахунок коштів, які залучатиме ЄС через випуск боргових зобов'язань, гарантованих європейськими державами. Проте стверджується, що Німеччина, будучи найбільшою країною ЄС, наразі передумала.

Зокрема, зазначено, що міністру фінансів Крістіану Лінднеру не подобається той факт, що Брюссель знову вдається до механізму загальноєвропейського боргу після того, як це було зроблено під час пандемії коронавірусу. Поки німецька сторона схвалила лише перший транш у 1 мільярд євро, кошти якого мають бути виплачені Києву у липні.

Тим часом, пише журналіст, через те, що, як стверджує українська влада, їм потрібна допомога у розмірі 5 мільярдів доларів на місяць, вони у вересні можуть не виконати своїх зобов'язань щодо погашення зовнішнього боргу: цього місяця Україна має здійснити найбільші виплати у 2022 році, а саме у розмірі 900 мільйонів євро.

Автор нагадує і про ситуацію, що склалася із поверненням Канадою до Німеччини всупереч антиросійським санкціям відремонтованої турбіни Siemens для трубопроводу "Північний потік", яким до Європи поставляється газ із РФ.

"Два дні тому настав переломний момент, який розлютив Зеленського: міністр економіки Роберт Хабек, лідер "зелених", зажадав і домігся повернення турбіни з Канади до Німеччини, подавши явні ознаки бажання відправити її назад до Росії", - зазначає він.

Нагадаємо, що тоді Хабек підкреслив, що санкції проти РФ мають завдавати їй більших збитків, ніж економіці Німеччини, а поки що через зупинку "Північного потоку" Росія скоротила постачання газу до цієї країни на 60%, через що вона не в змозі заповнити газові сховища до опалювального сезону.

"Нам потрібні можливості "Північного потоку-1" для заповнення сховищ. Заповнені сховища в Німеччині важливі не тільки для німецького ринку, а й для європейського ринку та безпеки поставок у Європі. Якщо для Канади це питання є юридичним, хочу чітко заявити, що прошу не доставляти турбіну до Росії, а передати її Німеччині. Ми змушені просити вас про це з важким серцем", - заявив віце-канцлер.

Нагадаємо також, що на таке рішення Канади вже із засудженням відреагували українські Міністерство закордонних справ та Міністерство енергетики, заявивши, що РФ насправді може забезпечити роботу "Північного потоку" або задіяти інший маршрут поставок, проте просто безпідставно шантажує Європу.

Однак при цьому Україна запропонувала наростити транзит газу з країни-агресора, що скоротився зараз до мінімуму, саме через її територію, що повністю б замістило постачання "Північним потоком".

Зазначимо, що 1 липня Україна отримала безпосередньо від Німеччини, а не через механізм ЄС, грантову допомогу на 1 мільярд євро через спецрахунок, відкритий Міжнародним валютним фондом для направлення країн-донорів на допомогу Україні.

Відповідну угоду Лінднер та його український колега Сергій Марченко підписали 24 червня. З огляду на це загальна сума підтримки Німеччиною фінансово бюджетної системи України з початку війни зросла до 1,3 мільярда євро.