Германия блокирует выделение ЕС помощи Украине на €9 млрд - СМИ

Германия уже в течение более месяца блокирует предоставление Украине Евросоюзом помощи в размере 9 миллиардов евро, пишет крупная итальянская газета Corriere della Sera.

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"Тупиковая ситуация, подтвержденная различными протагонистами как в Киеве, так и в Брюсселе, могла стать одной из причин, побудивших вчера Владимира Зеленского внезапно и довольно жестоко сместить посла Украины в Берлине Андрея Мельника", - отмечает в своей статье журналист Федерико Фубини.

В то же время, по его словам, есть и другая причина нервозности украинского президента в отношении Германии, а именно подозрение, что берлинское правительство готовится нарушить какие-то санкции против Москвы, чтобы восстановить поставки российского газа по газопроводу "Северный поток".

"Обе проблемы уже несколько дней беспокоят украинское правительство и отношения с Брюсселем, но решения пока не видно. Несогласие Германии с пакетом помощи, по-видимому, не связано с газовым кризисом, поэтому оно, вероятно, не отражает попытки Берлина польстить Москве, в то время как Кремль пытается перекрыть поставки энергоносителей в Европу. Тем не менее препятствия, чинимые Берлином кредитованию Украины, остаются огромными", - пишет автор.

Идею Европейской комиссии о 9-миллиардной помощи Украине в конце мая подтвердили все лидеры Евросоюза. Проект предусматривает предоставление Украине почти беспроцентных кредитов на 25 лет за счет средств, привлекаемых ЕС через выпуск долговых обязательств, гарантированных европейскими государствами. Однако утверждается, что Германия, будучи крупнейшей страной ЕС, теперь передумала.

В частности, указано, что министру финансов Кристиану Линднеру не нравится тот факт, что Брюссель снова прибегает к механизму общеевропейского долга после того, как это было сделано во время пандемии коронавируса. Пока немецкая сторона одобрила лишь первый транш в 1 миллиард евро, средства которого должны быть выплачены Киеву в июле.

Между тем, пишет журналист, ввиду того, что, как утверждают украинские власти, им требуется помощь в размере 5 миллиардов долларов в месяц, они в сентябре могут не выполнить своих обязательств по погашению внешнего долга: в этом месяце Украине предстоит осуществить наибольшие выплаты в 2022 году, а именно в размере 900 миллионов евро.

Автор напоминает и о ситуации, сложившейся с возвратом Канадой в Германию вопреки антироссийским санкциям отремонтированной турбины Siemens для трубопровода "Северный поток", по которому в Европу поставляется газ из РФ.

"Два дня назад наступил переломный момент, который привел Зеленского в ярость: министр экономики Роберт Хабек, лидер "зеленых", потребовал и добился возврата турбины из Канады в Германию, подав явные признаки желания отправить ее обратно в Россию", - отмечает он.

Напомним, что тогда Хабек подчеркнул, что санкции против РФ должны наносить ей больший ущерб, чем экономике Германии, а пока из-за остановки "Северного потока" Россия сократила поставки газа в эту страну на 60%, из-за она не в состоянии заполнить газовые хранилища до отопительного сезона.

"Нам нужны возможности "Северного потока-1" для заполнения хранилищ. Заполненные хранилища в Германии важны не только для немецкого рынка, но и для европейского рынка и безопасности поставок в Европе. Если для Канады этот вопрос юридический, хочу четко заявить, что прошу не доставлять турбину в Россию, а передать ее Германии. Мы вынуждены просить вас об этом с тяжелым сердцем", – заявил вице-канцлер.

Напомним также, что на такое решение Канады уже с осуждением отреагировали украинские Министерство иностранных дел и Министерство энергетики, заявив, что РФ в действительности может обеспечить работу "Северного потока" или задействовать иной маршрут поставок, однако попросту безосновательно шантажирует Европу.

Однако при этом Украина предложила нарастить сократившийся сейчас до минимума транзит газа из страны-агрессора именно через ее территорию, что полностью бы заместило поставки по "Северному потоку".

Отметим в то же время, что 1 июля Украина получила непосредственно от Германии, а не через механизм ЕС, грантовую помощь на 1 миллиард евро через спецсчет, открытый Международным валютным фондом для направления стран-доноров на помощь Украине.

Соответствующее соглашение Линднер и его украинский коллега Сергей Марченко подписали 24 июня. С учетом этого общая сумма поддержки Германией финансово бюджетной системы Украины с начала войны выросла до 1,3 миллиарда евро.