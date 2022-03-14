Глава Минфина: Списание долгов Украины предлагают горячие головы, мы это категорично отмели

Министерство финансов категорически отказывается от идеи о требовании списать или хотя бы реструктуризировать долги Украины из-за дальнейшей невозможности в таком случае получения новых займов. Об этом заявил в интервью Forbes.ua глава ведомства Сергей Марченко.

"Горячие головы предлагали провести реструктуризацию, списать долги, но мы это категорично отмели. Логика простая: если ты хочешь принимать новые займы, будь добр аккуратно обслуживать старые", - сказал чиновник.

По его словам, в текущему году у Украины не ожидается особых проблем с обслуживанием и погашением долга: наибольшие выплаты страна должна будет осуществить в сентябре - 900 миллионов долларов, а в остальные месяцы сумма выплат будет в пределах 100-150 миллионов долларов.

"Учитывая, что мы активно работаем с международными партнерами (принято решение МВФ по Rapid Financing Instrument, Всемирный банк нам дает 700 миллионов долларов, а ЕС – 1,2 миллиарда евро), проблема долга для нас не приоритетна", - заявил Марченко.

В то же время руководитель министерства затруднился оценить нынешний объем потребности Украины во внешнем финансировании, подчеркнув, что сложность ситуации будет зависеть от длительности войны.

"Все зависит от того, насколько затяжной характер примет война. Если все закончится в марте, то уже в апреле можно будет начинать восстановительные мероприятия. Если затянется дольше... Каждый день существенно бьет по экономике, и задача номер один – восстановить границы и вернуть мир на территории, где идет война", - сказал он.

При этом Марченко отметил, что Украина уже взяла на себя обязательства на общую сумму 6 миллиардов евро, однако это вдвое меньше, чем возможный объем ожидаемой финансовой поддержки от США.

"Мы имеем кредитных коммитментов на сумму около 6 миллиардов евро. В эту сумму входят гранты на сумму более 300 миллионов евро. Мы также ожидаем помощи от правительства США. Еще до войны был разговор о гарантиях на 1 миллиард долларов, я слышал публичные заявления о пакете помощи на 10–12 миллиардов долларов, но пока не понятно, в каком формате она будет оказана", - отметил он.

Также министр дал понять, что без получения дополнительных кредитных гарантий Минфин не будет выпускать "гуманитарные" облигации в поддержку Украины, ориентированные на продажу иностранцам.

"Учитывая наше положение, без гарантий правительств других стран выходить на открытый рынок не представляется возможным. Очень показателен пример США, которые гарантировали такие бонды в 2014–2016 годах. Мировой банк привлекает средства для Украины под гарантии других стран. Ведем разговор с МВФ об аллокации в пользу Украины части SDR, выпущенных в прошлом году для развитых стран", - сказал он.

Отметим при этом, что накануне Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку упростила покупку украинских ОВГЗ иностранцам, разрешив в период действия военного положения открывать счета в ценных бумагах и заключать договоры на основании паспортных данных (для физлиц) или регистрационного номера в своей стране (для юрлиц).

25 февраля Кабинет министров решил выпускать военные ОВГЗ. Всего правительство планирует занять до 400 млрд грн путем поэтапного выпуска облигаций номинальной стоимостью в 1 тысячу гривен со ставкой доходности 11% годовых.

Первый аукцион прошел 1 марта. На нем были размещены такие облигации на сумму 8,12 млрд грн, а в ходе доразмещения 8 марта госбюджет привлек еще 6,61 млрд грн. Срок обращения таких ценных бумаг установлен до 1 марта 2023 года.

Напомним также, что 1 марта глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан заявил, что необходимо потребовать от внешних кредиторов списания всех долгов с Украины с учетом разрушений, нанесенных стране к тому моменту из-за российской военной агрессии. Однако вскоре этот свой пост в Facebook он удалил.