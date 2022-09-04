Украина может получить транш от ЕС в 5 млрд евро до 11 сентября, - Шмыгаль

Украина может получить транш в 5 млрд евро от Европейского Союза на следующей неделе(5-11 сентября). Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам встречи с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

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"Еще одним элементом поддержки Украины в этой войне стала финансовая помощь международных партнеров. На этой неделе мы ожидаем очередного транша макрофинансовой помощи от ЕС в размере 5 млрд евро. Это поможет обеспечить устойчивость нашей экономики, поддержку армии и прохождение отопительного сезона", - написал Шмыгаль.

Премьер добавил, что Украина ожидает осенью поставок сверхсовременной системы ПВО немецкого производства IRIS-T.

Кроме того Шмыгаль и Штайнмайер план восстановления Украины.

Напомним, все страны-члены Европейского союза, кроме Венгрии, 2 сентября на рабочем уровне согласились финансово гарантировать еще 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи в виде долгосрочных кредитов для Украиныв августе Европейский союз предоставил Украине в полном объеме первый транш в размере 1 миллиарда евро новой макрофинансовой помощи.

Данные 5 миллиардов евро являются частью обещанного ЕС Украине еще в мае пакета в размере до 9 миллиардов евро. При этом до сих пор было официально согласовано выделение только 1 миллиарда евро под гарантии бюджета ЕС, не позволявшего, однако, гарантировать больше.