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Норвегия передала Украине 14 бронированных патрульных машин IVECO LAV III
Норвегия передала Украине 14 бронированных патрульных машин IVECO LAV III. Эти машины обладают хорошей подвижностью и защитой и относятся к тому же типу, что и норвежские войска, использовавшиеся в Афганистане.
Об этом говорится на сайте правительства Норвегии.
В правительстве отметили, что машины востребованы украинскими властями и поставляются в дополнение к другой военной технике, такой как артиллерия, переносные зенитные комплексы и бронетранспортеры, которые Норвегия уже передала Украине.
"Норвегия продолжает вносить свой вклад в борьбу украинцев за свободу. Правительство постоянно оценивает, как Норвегия может оказать дальнейшую поддержку Украине в защите страны от вторжения России", - сказал министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.Подписывайтесь на наш YouTube канал
1 июля Норвегия заявила о выделении для Украины финансовой помощи в размере около 1 миллиарда евро, который страна получит до конца этого года или в начале следующего.