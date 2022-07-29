Норвегия передала Украине 14 бронированных патрульных машин IVECO LAV III. Эти машины обладают хорошей подвижностью и защитой и относятся к тому же типу, что и норвежские войска, использовавшиеся в Афганистане.

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Об этом говорится на сайте правительства Норвегии.

В правительстве отметили, что машины востребованы украинскими властями и поставляются в дополнение к другой военной технике, такой как артиллерия, переносные зенитные комплексы и бронетранспортеры, которые Норвегия уже передала Украине.

"Норвегия продолжает вносить свой вклад в борьбу украинцев за свободу. Правительство постоянно оценивает, как Норвегия может оказать дальнейшую поддержку Украине в защите страны от вторжения России", - сказал министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

1 июля Норвегия заявила о выделении для Украины финансовой помощи в размере около 1 миллиарда евро, который страна получит до конца этого года или в начале следующего.