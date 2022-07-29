Норвегія передала Україні 14 броньованих патрульних машин IVECO LAV III. Ці машини мають гарну рухливість і захист і відносяться до того ж типу, що і норвезькі війська, що використовувалися в Афганістані.

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Про це йдеться на сайті уряду Норвегії.

В уряді зазначили, що машини затребувані українською владою та постачаються на додаток до іншої військової техніки, такої як артилерія, переносні зенітні комплекси та бронетранспортери, які Норвегія вже передала Україні.

"Норвегія продовжує робити свій внесок у боротьбу українців за свободу. Уряд постійно оцінює, як Норвегія може надати подальшу підтримку Україні у захисті країни від вторгнення Росії", - сказав міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам.

Нагадаємо, 1 липня Норвегія заявила про виділення для України фінансової допомоги у розмірі близько 1 мільярда євро, яку країна отримає до кінця цього року або на початку наступного.