Япония готова выделить $4,5 млрд Украине

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна готова предоставить дополнительные средства в размере 4,5 млрд долларов в поддержку Украины

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Об этом сообщает Kyodo News.

Отмечается, что премьер-министр Японии Фумио Кисида, председательствующий в этом году в G7, заявил на саммите, что Токио готов предоставить около 4,5 миллиардов долларов дополнительных средств, чтобы помочь Украине в ее послевоенном восстановлении.

Также лидеры стран G7 продолжат поддерживать миротворческую инициативу президента Украины Владимира Зеленского под названием "Формула мира", говорится в заявлении, опубликованном по итогам их онлайн-саммита.

"Мы полны решимости поддерживать независимую, демократическую Украину в пределах ее международно признанных границ", - говорится в заявлении G7.

Отметим, Япония входит в Топ-5 кредиторов, на которых приходится 96% всего внешнего финансирования Украины в 2023 году.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о готовности предоставления Украине помощи в размере до 7 миллиардов долларов США.

Кроме того, премьер-министр Японии подчеркнул, что их страна будет использовать свой опыт в области восстановления после военных событий и природных катастроф для оказания помощи Украине.