3 листопада в окремих регіонах України діють графіки відключення світла
3 листопада 2025 року в окремих регіонах України запровадять обмеження споживання електроенергії для населення та промисловості.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Укренерго".
Там зауважили, що причина запровадження обмежень — наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі.
Час та обсяг обмежень
Планується застосування графіків погодинних відключень населення у періоди з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 22:00.
Обсяг відключень становитиме від 0,5 до 2 черг, залежно від навантаження на систему.
Також у ці ж години буде діяти графік обмеження потужності для промислових споживачів.
Енергетики попереджають, що час і обсяг обмежень можуть змінюватися.
Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Інформація про зміни в енергопостачанні доступна на сторінках обленерго.
Українців просять раціонально споживати електроенергію, особливо в години, коли світло подається за графіком.
Зауважимо, відключення світла в Україні почалися з середини жовтня після кількох серій масованих атак по енергетичній інфраструктурі.
Нагадаємо,ціни на електроенергію для населення залишаться незмінними протягом опалювального сезону.