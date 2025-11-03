3 листопада в окремих регіонах України діють графіки відключення світла

3 листопада 2025 року в окремих регіонах України запровадять обмеження споживання електроенергії для населення та промисловості.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Укренерго".

Там зауважили, що причина запровадження обмежень — наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Час та обсяг обмежень

Планується застосування графіків погодинних відключень населення у періоди з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 22:00.

Обсяг відключень становитиме від 0,5 до 2 черг, залежно від навантаження на систему.

Також у ці ж години буде діяти графік обмеження потужності для промислових споживачів.

Енергетики попереджають, що час і обсяг обмежень можуть змінюватися.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Інформація про зміни в енергопостачанні доступна на сторінках обленерго.

Українців просять раціонально споживати електроенергію, особливо в години, коли світло подається за графіком.

Зауважимо, відключення світла в Україні почалися з середини жовтня після кількох серій масованих атак по енергетичній інфраструктурі.

Нагадаємо,ціни на електроенергію для населення залишаться незмінними протягом опалювального сезону.