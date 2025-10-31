Запланована подія 2

В Україні планують збільшити тариф на передачу електроенергії

лінії електропередач
НКРЕКП пропонує збільшити тариф на передачу електроенергії на 14,6% на наступний рік / Shutterstock

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, пропонує встановити тариф на передачу електроенергії на рівні 786,74 грн/МВт*год, що на 14,6% більше за чинний. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на допис аналітикині ринку електроенергії ExPro Consulting Дар'ї Орлової.

За її словами, 4 листопада НКРЕКП планує схвалити тарифи для НЕК "Укренерго" на 2026 рік, про що свідчить проєкт постанови на сайті регулятора.

У ньому:

  • тариф на передачу  786,74 грн/МВт*год (+14,6% до чинного),
  • для зеленої металургії — 428,63 грн/МВт*год (+19,2% до чинного),
  • тариф на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління — 110,15 грн/МВт*год (+11,3% до чинного).

"Процес затвердження тарифів зазвичай займає достатньо часу, тому остаточний розмір вірогідно побачимо вже у грудні", - зауважує Орлова.

У проєкті постанови НКРЕКП витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її передачу, визначено на рівні 15,7 млрд грн.

Прогнозований рівень ціни купівлі технологічних витрат електричної енергії на РДН (ринок "на добу наперед") на 2026 рік закладений  у розмірі 6 070,66 грн/МВт·год.

Прогнозований обсяг передачі електроенергії НЕК "Укренерго" визначено у розмірі 94 842 млн. кВт*год.

Нагадаємо, НКРЕКП підвищила тарифи на розподіл електроенергії для низки компаній-операторів систем розподілу (ОСР, обленерго) з 1 вересня 2025 року. 

Автор:
Світлана Манько