В Украине планируют поднять тариф на передачу электроэнергии

линии электропередач
НКРЭКУ предлагает увеличить тариф на передачу электроэнергии на 14,6% на следующий год / Shutterstock

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг предлагает установить тариф на передачу электроэнергии на уровне 786,74 грн/МВт*ч, что на 14,6% больше действующего.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение аналитики на рынке электроэнергии ExPro Consulting Дарьи Орловой.

По ее словам, 4 ноября НКРЭКУ планирует одобрить тарифы для НЭК "Укрэнерго" на 2026 год, о чем свидетельствует проект постановления на сайте регулятора.

В нем:

  • тариф на передачу 786,74 грн/МВт*ч (+14,6% к действующему),
  • для зеленой металлургии - 428,63 грн/МВт*ч (+19,2% к действующему),
  • тариф на услуги по диспетчерскому (оперативно-технологическому) управлению — 110,15 грн/МВт*ч (+11,3% к действующему).

"Процесс утверждения тарифов обычно занимает достаточно времени, поэтому окончательный размер вероятно увидим уже в декабре", - отмечает Орлова.

В проекте постановления НКРЭКУ затраты, связанные с покупкой электрической энергии с целью компенсации технологических затрат электрической энергии на ее передачу определены на уровне   15,7 млрд грн .

Прогнозируемый уровень цены покупки технологических затрат электрической энергии на РДН на 2026 год заложен в размере   6 070,66 грн/МВт·час.

Прогнозируемый объем передачи электроэнергии НЭК "Укрэнерго" определен в размере   94 842 млн. кВт*ч.

Напомним, НКРЭКУ повысила тарифы на распределение электроэнергии для ряда компаний-операторов систем распределения (ОСР, облэнерго) с 1 сентября 2025 года.

Автор:
Светлана Манько