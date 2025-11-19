Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,15

+0,06

EUR

48,52

--0,22

Наличный курс:

USD

42,28

42,19

EUR

49,04

48,85

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Во Львове пострадало отделение "Укрпочты" в результате атаки РФ: уничтожено около 900 посылок

Во Львове армия РФ ударила по отделению "Укрпочты"
Во Львове армия РФ ударила по отделению "Укрпочты"

В результате российской атаки 19 ноября во Львове было уничтожено отделение "Укрпочты".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

"Сегодня враг уничтожил наше новое современное отделение "Укрпочты" во Львове", – написал он.

По его словам, работники не пострадали, но уничтожены около 900 посылок.

Смелянский подчеркнул, что компания срочно запускает процесс компенсации клиентам.

"Отделение обязательно возобновим", - пообещал глава "Укрпочты".

Напомним, в результате российской атаки 19 ноября во Львове было уничтожено производство компании Pizza Hot.

Автор:
Светлана Манько