Во Львове пострадало отделение "Укрпочты" в результате атаки РФ: уничтожено около 900 посылок

В результате российской атаки 19 ноября во Львове было уничтожено отделение "Укрпочты".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

"Сегодня враг уничтожил наше новое современное отделение "Укрпочты" во Львове", – написал он.

По его словам, работники не пострадали, но уничтожены около 900 посылок.

Смелянский подчеркнул, что компания срочно запускает процесс компенсации клиентам.

"Отделение обязательно возобновим", - пообещал глава "Укрпочты".

