У Львові пошкоджено відділення "Укрпошти" внаслідок атаки РФ: знищено близько 900 посилок
Внаслідок російської атаки 19 листопада у Львові було знищене відділення "Укрпошти".
Як пише Delo.ua, про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.
"Сьогодні ворог знищив наше нове сучасне відділення "Укрпошти" у Львові", - написав він.
За його словами, працівники не постраждали, але знищено близько 900 посилок.
Смілянський наголосив, що компанія терміново запускає процес компенсації клієнтам.
"Відділення обов’язково відновимо", - пообіцяв очільник "Укрпошти".
Нагадаємо, внаслідок російської атаки 19 листопада у Львові було знищене виробництво компанії Pizza Hot.