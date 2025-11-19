Через російську атаку у Львові знищено фабрику компанії Pizza Hot

Внаслідок російської атаки 19 листопада у Львові було знищене виробництво компанії Pizza Hot.

Як пише Delo.ua, про це повідомили представники компанії.

"Нашої фабрики Pizza Hot більше немає, виробництво знищене повністю", – написала Христина Жук.

За словами представників компанії, російська армія завдала три удари по корпусу підприємства. Відзавтра, ймовірно, Pizza Hot повністю зупинить роботу.

Представник бізнесу Pizza Hot, підприємець і співвласник La Piec Роман Боднар розповів, що раніше бренд планував розширення до 1000 локацій по Україні.

"Відсьогодні в нас не має фабрики, але, слава Богу, всі живі", – зауважив Боднар.

Він також опублікував відео з пошкодженим приміщенням, де було розташоване виробництво піци. Підприємець зазначив, що "все горить і палає". Уціліли лише генератор та машина, які були на вулиці.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Києву 25 жовтня зруйновано один зі складів виробника соусів ТОВ "Вогняр".