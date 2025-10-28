У Києві російська ракета знищила склад виробника соусів "Вогняр" (ФОТО)

Внаслідок ракетного удару по Києву 25 жовтня зруйновано один зі складів виробника соусів ТОВ "Вогняр".

Як пише Delo.ua, про це повідомила компанія на своїй сторінці у Фейсбук.

"Ворожа ракета в ніч з пʼятниці на суботу вщент знищила один з наших складів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на момент удару на складі не було людей.

"Чи великі збитки? Сказати дуже великі - це буде десь половина. Чи нас це зламало? НІ! Тільки ще сильніше стиснули зуби й кулаки для боротьби як в тилу, так і на фронті!", - підкреслили в компанії

Там зауважили, що відправлення замовлень інтернет-магазину відбуваються в штатному порядку, а доставка до роздрібних мереж відновиться найближчим часом.

Про ТОВ "Вогняр"

ТОВ "Вогняр" – український виробник крафтових гострих соусів з перцем, які вирощує у теплиці в Жашківському районі Черкаської області. Компанія заснована в Києві у грудні 2016 року.

Згідно з даними YouControl, кінцевим бенефіціаром підприємства є Валентин Калашник. У 2024 році дохід компанії становив 8,83 млн грн, а чистий прибуток – 136 000 грн.

Нагадаємо, внаслідок російського удару по Києву в ніч проти 25 жовтня постраждали виробничі потужності української кавової компанії Idealist Coffee - найбільшого виробника дріп-кави в Україні.

Також було зруйновано складський комплекс та офіс другого найбільшого фармдистриб'ютора України компанії "Оптіма-Фарм". Збитки попередньо оцінюють у $100 мільйонів.