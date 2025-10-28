Запланована подія 2

У Києві російська ракета знищила склад виробника соусів "Вогняр" (ФОТО)

Від обстрілу потраждали потужності виробника соусів "Вогняр"
Від обстрілу постраждав виробник соусів "Вогняр". Фото: facebook.com/vognyar

Внаслідок ракетного удару по Києву 25 жовтня зруйновано один зі складів виробника соусів ТОВ "Вогняр".

Як пише Delo.ua, про це повідомила компанія на своїй сторінці у Фейсбук.

"Ворожа ракета в ніч з пʼятниці на суботу вщент знищила один з наших складів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на момент удару на складі не було людей.

"Чи великі збитки? Сказати дуже великі - це буде десь половина. Чи нас це зламало? НІ! Тільки ще сильніше стиснули зуби й кулаки для боротьби як в тилу, так і на фронті!", - підкреслили в компанії

Там зауважили, що відправлення замовлень інтернет-магазину відбуваються в штатному порядку, а доставка до роздрібних мереж відновиться найближчим часом.

Про ТОВ "Вогняр"

ТОВ "Вогняр" – український виробник крафтових гострих соусів з перцем, які вирощує  у теплиці в Жашківському районі Черкаської області. Компанія заснована в Києві у грудні 2016 року.

Згідно з даними YouControl, кінцевим бенефіціаром підприємства є Валентин Калашник. У 2024 році дохід компанії становив 8,83 млн грн, а чистий прибуток – 136 000 грн.

Нагадаємо, внаслідок російського удару по Києву в ніч проти 25 жовтня постраждали виробничі потужності української кавової компанії Idealist Coffee - найбільшого виробника дріп-кави в Україні.

Також було зруйновано складський комплекс та офіс другого найбільшого фармдистриб'ютора України компанії "Оптіма-Фарм". Збитки попередньо оцінюють у $100 мільйонів

Автор:
Світлана Манько