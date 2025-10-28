- Категория
В Киеве российская ракета уничтожила склад производителя соусов "Вогняр" (ФОТО)
В результате ракетного удара по Киеву 25 октября разрушен один из складов производителя соусов ООО "Вогняр".
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила компания на своей странице в Фейсбуке.
"Вражеская ракета в ночь с пятницы на субботу полностью уничтожила один из наших складов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в момент удара на складе не было людей.
"Большие убытки? Сказать очень большие - это будет где-то половина. Или нас это сломало? Нет! Только еще сильнее сжали зубы и кулаки для борьбы как в тылу, так и на фронте!", - подчеркнули в компании
Там отметили, что отправки заказов интернет-магазина проходят в штатном порядке, а доставка в розничные сети возобновится в ближайшее время.
Про ООО "Вогняр"
ООО "Вогняр" – украинский производитель крафтовых острых соусов с перцем, которые выращивает в теплице в Жашковском районе Черкасской области. Компания основана в Киеве в декабре 2016 года.
Согласно данным YouControl, конечным бенефициаром предприятия является Валентин Калашник. В 2024 году доход компании составил 8,83 млн грн, а чистая прибыль – 136 000 грн.
Напомним, в результате российского удара по Киеву в ночь на 25 октября пострадали производственные мощности украинской кофейной компании Idealist Coffee - крупнейшего производителя дрип-кофе в Украине.
Также был разрушен складской комплекс и офис второго крупнейшего фармдистрибьютора Украины компании "Оптима-Фарм". Ущерб предварительно оценивается в $100 миллионов .