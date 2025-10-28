Запланована подія 2

В Киеве российская ракета уничтожила склад производителя соусов "Вогняр" (ФОТО)

От обстрела пострадали мощности производителя соусов "Огневод"
От обстрела пострадал производитель соусов "Огневод". Фото: facebook.com/vognyar

В результате ракетного удара по Киеву 25 октября разрушен один из складов производителя соусов ООО "Вогняр".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила компания на своей странице в Фейсбуке.

"Вражеская ракета в ночь с пятницы на субботу полностью уничтожила один из наших складов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в момент удара на складе не было людей.

"Большие убытки? Сказать очень большие - это будет где-то половина. Или нас это сломало? Нет! Только еще сильнее сжали зубы и кулаки для борьбы как в тылу, так и на фронте!", - подчеркнули в компании

Фото 2 — В Киеве российская ракета уничтожила склад производителя соусов "Вогняр" (ФОТО)
Фото: facebook.com/vognyar

Там отметили, что отправки заказов интернет-магазина проходят в штатном порядке, а доставка в розничные сети возобновится в ближайшее время.

Про ООО "Вогняр"

ООО "Вогняр" – украинский производитель крафтовых острых соусов с перцем, которые выращивает в теплице в Жашковском районе Черкасской области. Компания основана в Киеве в декабре 2016 года.

Согласно данным YouControl, конечным бенефициаром предприятия является Валентин Калашник. В 2024 году доход компании составил 8,83 млн грн, а чистая прибыль – 136 000 грн.

Напомним, в результате российского удара по Киеву в ночь на 25 октября пострадали производственные мощности украинской кофейной компании Idealist Coffee - крупнейшего производителя дрип-кофе в Украине.

Также был разрушен складской комплекс и офис второго крупнейшего фармдистрибьютора Украины компании "Оптима-Фарм". Ущерб предварительно оценивается в $100 миллионов .

Автор:
Светлана Манько