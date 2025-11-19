Запланована подія 2

Из-за российской атаки во Львове уничтожена фабрика компании Pizza Hot

Производство Pizza Hot уничтожено в результате атаки РФ
Производство Pizza Hot уничтожено в результате атаки РФ. Фото: x.com/khrytstynazhuk

В результате российской атаки 19 ноября во Львове было уничтожено производство компании Pizza Hot.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили представители компании.

"Нашей фабрики Pizza Hot больше нет, производство уничтожено полностью", – написала Кристина Жук.

По словам представителей компании, российская армия нанесла три удара по корпусу предприятия. С завтрашнего дня, вероятно, Pizza Hot полностью остановит работу.

Представитель бизнеса Pizza Hot, предприниматель и совладелец La Piec Роман Боднар рассказал, что ранее бренд планировал расширение до 1000 локаций по Украине.

"С сегодняшнего дня у нас нет фабрики, но, слава Богу, все живы", — заметил Боднар.

Он также опубликовал видео с поврежденным помещением, где находилось производство пиццы. Предприниматель отметил, что "все горит и пылает". Уцелели только генератор и машина, которые были на улице.

Напомним, в результате ракетного удара по Киеву 25 октября разрушен один из складов производителя соусов ООО "Вагняр".

Автор:
Светлана Манько