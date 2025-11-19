Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Нічний удар по Харкову: зруйновано супермаркет "Сільпо" (ФОТО)

супермаркет "Сільпо" у Харкові
Зруйнований супермаркет "Сільпо". / Олег Синєгубов, керівник Харківської ОВА

Вночі 19 листопада армія РФ здійснила масовану атаку по українських містах. Під обстріл потрапив супермаркет "Сільпо" на проспекті Аерокосмічному в Харкові. Частина будівлі зруйнована.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу мережі супермаркетів "Сільпо".

"Ніхто із працівників не постраждав. Усередині супермаркету обвалився дах, частина будівлі зруйнована. Нині оцінюємо ситуацію разом із командою та місцевими службами", – йдеться у повідомленні компанії.

Наразі цей супермаркет зачинено. Найближчі магазинах мережі, які працюють, розташовані за адресами: просп. Героїв Харкова, 256, просп. Героїв Харкова, 206/1, вул. Академіка Павлова, 44Б, вул. Григорія Сковороди, 2а.

Обстріл Харкова

За даними керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, ворог спрямував 19 БпЛА типу "Герань-2" по Слобідському, Основ'янському та Немишлянському районах міста. Постраждали 32 людини, шестеро з них госпіталізовано.

"Пошкоджено щонайменше 10 цивільних автомобілів, а також розташований поруч житловий будинок. Сталося загоряння гаражів і даху офісної будівлі. Крім того, значних руйнувань зазнав супермаркет", – повідомив Синєгубов.

Обстріл України

19 листопада російська армія  вкотре завдала масованого ракетно-дронового удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Львівській, Івано-Франківській, Черкаській та Донецькій областях. 

Крім того, внаслідок російської атаки 19 листопада у Львові було знищене відділення "Укрпошти" та близько 900 посилок.

У Львові також було повністю знищене виробництво компанії Pizza Hot. За словами представників компанії, ворог завдав три удари по корпусу підприємства. Відзавтра, ймовірно, Pizza Hot зупинить роботу.

Автор:
Тетяна Ковальчук