Российская армия полностью уничтожила уникальный "Сильпо" в Киеве: сгорел супермаркет в стиле Ван Гога
В ночь на 24 мая российские войска уничтожили известный супермаркет "Сільпо" на Лукьяновке. Магазин сгорел в результате попадания в торговый центр "Квадрат", полностью разрушенный после ночного обстрела Киева.
Как пишет Delo.ua, об этом официально сообщила пресс-служба "Сільпо"
Разрушенный супермаркет имел особый статус не только для сети, но и для европейского профильного сообщества.
Его открыли в 2019 году с уникальной концепцией: интерьер заведения был вдохновлен полотнами и художественным стилем выдающегося художника Винсента Ван Гога.
Дизайнерское решение украинцев получило высокую оценку за границей. Уже в 2020 году авторитетное международное профильное издание European Supermarket Magazi ne включило этот киевский "Сільпо" в список лучших и инновационных дизайнов европейских супермаркетов.
"Для нас это больше, чем потеря супермаркета. Это место, в которое команда вкладывала много идей и заботы о гостях", - отметили в компании.
В пресс-службе добавили, что никто из работников супермаркета не пострадал.
Напомним, из-за ночного массированного удара ракетами и дронами по Киеву, который российские войска нанесли в ночь на 24 мая, ТРЦ "Квадрат" и Лукьяновский рынок в Киеве выгорели. Также получил серьезные повреждения McDonald's, расположенный возле станции метро "Лукьяновская".
Сама станция киевского метрополитена также пострадала из-за разрушения наземного вестибюля взрывной волной ее временно закрыли для пассажирских перевозок.