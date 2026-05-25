Российская армия полностью уничтожила уникальный "Сильпо" в Киеве: сгорел супермаркет в стиле Ван Гога

В ночь на 24 мая российские войска уничтожили известный супермаркет "Сільпо" на Лукьяновке. Магазин сгорел в результате попадания в торговый центр "Квадрат", полностью разрушенный после ночного обстрела Киева.

Как пишет Delo.ua, об этом официально сообщила пресс-служба "Сільпо"

Разрушенный супермаркет имел особый статус не только для сети, но и для европейского профильного сообщества.

Его открыли в 2019 году с уникальной концепцией: интерьер заведения был вдохновлен полотнами и художественным стилем выдающегося художника Винсента Ван Гога.

Дизайнерское решение украинцев получило высокую оценку за границей. Уже в 2020 году авторитетное международное профильное издание European Supermarket Magazi ne включило этот киевский "Сільпо" в список лучших и инновационных дизайнов европейских супермаркетов.

"Для нас это больше, чем потеря супермаркета. Это место, в которое команда вкладывала много идей и заботы о гостях", - отметили в компании.

В пресс-службе добавили, что никто из работников супермаркета не пострадал.

Напомним, из-за ночного массированного удара ракетами и дронами по Киеву, который российские войска нанесли в ночь на 24 мая, ТРЦ "Квадрат" и Лукьяновский рынок в Киеве выгорели. Также получил серьезные повреждения McDonald's, расположенный возле станции метро "Лукьяновская". 

Сама станция киевского метрополитена также пострадала из-за разрушения наземного вестибюля взрывной волной ее временно закрыли для пассажирских перевозок.

Автор:
Татьяна Бессараб