В Україні 9 жовтня діятимуть графіки відключення світла: де і коли будуть обмеження

Завтра, 9 жовтня, у частині регіонів України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу "Укренерго".

Причиною запровадження обмежень є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

Як і коли діятимуть обмеження

Заходи обмеження діятимуть упродовж доби:

з 00:00 до 23:59 — графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу;

з 00:00 до 23:59 — графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 2 черг).

Важливі застереження для споживачів

В "Укренерго" наголосили, що внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінитись. Громадян просять стежити за повідомленнями на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у своєму регіоні.

Також енергетики закликають: коли світло з'являється за графіком, споживати електроенергію ощадливо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у Києві знову аварійні відключення, а метро і транспорт працюють з перебоями. У столиці внаслідок російської атаки сталося аварійне відключення електроенергії, графіки відключень тимчасово не діяли, а проблеми з живленням вплинули на рух поїздів на "червоній" лінії метро.