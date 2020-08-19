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Суд повторно арестовал коллекцию картин Порошенко

Перед этим арест этих картин отменил Киевский апелляционный суд

Коллекция картин Порошенко в музее Гончара в Киеве. Фото: facebook.com/petroporoshenko Коллекция картин Порошенко в музее Гончара в Киеве. Фото: facebook.com/petroporoshenko
Коллекция картин Порошенко в музее Гончара в Киеве. Фото: facebook.com/petroporoshenko

Печерский районный суд Киева повторно арестовал коллекцию картин пятого президента Петра Порошенко, расположенную в столичном музее имени Ивана Гончара.

Об этом заявил на брифинге в среду, 19 августа, адвокат экс-президента Илья Новиков, передает "Укринформ".

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"Печерский райсуд повторно принял решение об аресте имущества, который был отменен Киевским апелляционным судом", — доложил он.

По мнению адвоката, это свидетельствует о том, что Офис генпрокурора "в координации с другими структурами решили продолжать то, что уже начали".

Как сообщалось, 27 июля Киевский апелляционный суд отменил арест коллекции 42 картин и одной литографии, принадлежащей Порошенко.

В решении суда отмечалось, что судьи решили удовлетворить апелляцию, потому что обыск в музее Гончара был проведен в связи с наличием неотложного случая, о чем был составлен соответствующий протокол обыска от 26 мая.

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Судьи также считают, что инициатором ходатайства не была доказана законность ареста имущества.

Ранее Печерский райсуд арестовал коллекцию картин Порошенко в рамках расследования уголовного производства о перемещении через государственную границу культурных ценностей.

Напомним, 26 мая ГБР вызвало Порошенко на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении культурных ценностей через государственную границу.

Вместо допроса в ГБР Порошенко пришел в музей Ивана Гончара и передал "привет" следователям.

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В музее Порошенко открыл выставку картин из своей коллекции (именно к этим картинам у ДБР есть претензии), которая станет общедоступной после снятия карантинных ограничений.

Вслед сотрудники ГБР ворвались в музей Ивана Гончара и заблокировали вход. По данным музея, следователи взломали входную дверь.

В "Европейской солидарности" назвали "разбойным нападением" действия сотрудников ГБР и обвинили их в попытке "украсть" частную коллекцию картин семьи Порошенко, которую выставили в музее.

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