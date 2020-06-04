Суд разрешил ГБР принудительно допросить Порошенко по делу о контрабанде картин

Печерский районный суд Киева принял решение о принудительном приводе пятого президента Украины и действующего народного депутата Петра Порошенко для допроса в Государственном бюро расследований (ГБР) по делу о контрабанде 43 картин.

Допрос должен состояться 10 июня в 11.00, сообщает пресс-служба ГБР.

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Речь идет об уголовном производстве № 42020000000000307, в котором изучаются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, состоящих из 43 картин всемирно известных художников. Петр Порошенко в нем фигурирует в качестве свидетеля.

Напомним, что 26 мая сотрудники ГБР штурмовали здание киевского музея Ивана Гончара, не предъявив никаких разрешительных документов. В музей правоохранители прибыли с целью провести обыски для изъятия картин, которые заведению подарил Порошенко.

Ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований из-за возможных неправомерных действий пятого президента Петра Порошенко и других лиц при назначении судей Верховного суда Украины в 2017 и 2019 годах. Производство открыли на основании обращения сотрудников Верховного суда по таким статьям Уголовного кодекса: злоупотребление властью или служебным положением; вмешательство в деятельность судебных органов; невыполнение судебного решения; действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

Петр Порошенко в разных статусах проходит в более десяти уголовных производствах, открытых ГБР. В ноябре 2019 года стало известно, что следователи ГБР передали в Генеральную прокуратуру проекты подозрения Порошенко и представления в Верховную Раду Украины для согласия на привлечение его к уголовной ответственности.

Речь идет о подозрении в рамках уголовного производства о возможном осуществлении неправомерного влияния Петра Порошенко при проведении конкурсного отбора кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия (ВСП). Предположительно, Порошенко по президентской квоте, но в обход процедуры и судебного запрета, остановившего конкурс, назначил двух членов ВСП.

В Госбюро это квалифицируют как действия, направленные на захват государственной власти (часть 3 статьи 109 УК Украины) и злоупотребление служебным положением (часть 2 статьи 364 УК Украины).