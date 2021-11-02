Политика 1 час назад

Суд снял арест c Медведчука по "крымскому делу"

У нардепа закончился срок домашнего ареста, поэтому к нему применили меру пресечения в виде личного обязательства

Виктор Медведчук. Фото: Facebook Виктор Медведчук. Фото: Facebook
Виктор Медведчук. Фото: Facebook

Сегодня, 2 ноября, Печерский районный суд Киева избрал новую меру пресечения для народного депутата от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука по так называемому "крымскому делу".

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины, "предельный срок в шесть месяцев пребывания подозреваемого под круглосуточным домашним арестом в этом уголовном производстве закончился, поэтому его дальнейшее продление невозможно".

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"Единственная мера пресечения, о которой может ходатайствовать сторона обвинения, — личное обязательство с возложением на подозреваемого обязанностей", — говорится в сообщении.

Таким образом, Медведчук обязан сдать загранпаспорт, носить электронный браслет, являться по первому требованию следователя, прокурора или суда и не отлучаться из Киева и Киевской области без их разрешения.

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Стоит отметить, что это решение касается "крымского дела", в котором Медведчук подозревается в государственной измене и покушении на разграбление национальных ценностей.

"Крымское дело" касается разработки газового месторождения "Глубокое" на шельфе Черного моря. По версии следствия, Медведчук вступил в сговор с российскими чиновниками для добычи там полезных ископаемых.

При этом новая мера пресечения не означает, что депутату отменен арест, так как до сих пор находится под круглосуточным домашним арестом по делу о государственной измене и контрабанде угля с оккупированного Донбасса.

Напомним, 12 октября Печерский районный суд Киева избрал депутату Верховной Рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктору Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 7 декабря по делу об организации поставок угля с не подконтрольных Украине территорий Донбасса на подконтрольную территорию.

В рамках уголовного производства политику объявили о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.

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С 13 мая Медведчук находился под домашним арестом по делу, где ему вменяют госизмену, а также покушение на разграбление национальных ресурсов в Крыму. Речь идет о передаче под российский контроль газового месторождения "Глубокое" на крымском черноморском шельфе через ООО "Новые проекты", аффилированное с Медведчуком и имевшее с 2012 года спецразрешение на пользование недрами.

Кроме этого, его подозревают в передаче в августе 2020 года нардепу Тарасу Козаку, который тогда находился на территории РФ, секретных данных о расположении некоего подразделения Вооруженных сил Украины. Медведчука также обвиняют в создании организации "Проминь", целью которой заявлялась поддержка украинцев, едущих работать и учиться в Россию и налаживать связи с ней, что правоохранители трактуют как создание инфраструктуры влияния РФ в Украине.

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