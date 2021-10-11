Медведчука просят арестовать с залогом в 1 млрд грн (ДОКУМЕНТ)

Следствие по делу о поставках украинским госпредприятиям угля с не подконтрольных Украине территорий Донбасса в 2014-2015 годах, по которому предъявлено подозрение депутату Верховной Рады Виктору Медведчуку, просит суд арестовать его с возможностью выхода под залог в 1 млрд грн.

Соответствующее ходатайство, одобренное генпрокурором Ириной Венедиктовой, опубликовал на своей странице в Facebook коллега Медведчука по парламентской фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин.

Из него следует, что речь идет о деле №22016130000000212, которое расследуется уже более пяти лет — с сентября 2016 года. Сейчас оно находится в производстве Государственного бюро расследований, его ведет старший следователь по особо важным делам Главного следственного управления ГБР Максим Дзвоник.

Срок меры пресечения при этом предлагается установить "в пределах срока досудебного расследования, то есть до 19 ноября 2021 года".

В случае внесения залога Медведчук должен будет прибывать в орган следствия, к прокурору, следственному судье по любому требованию, сообщать им о смене места проживания, не покидать территорию Киева и области, сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

Кузьмин в свою очередь отметил, что возможное удовлетворение судом такого ходатайства будет незаконным

"Медведчук уже находится под домашний арестом, его не нарушает, и по закону суд просто не может изменить ему меру пресечения на более тяжкую. Но для этой власти, как видно, не существует ни закона, ни логики, ни здравого смысла. Работают на публику, как клоуны в цирке. Отсюда и сумма залога в миллиард. Миллиард! Собственно, почему миллиард, а не триллион, например, или квинтиллион?" — задался вопросом он.

Напомним, Медведчуку 8 октября было сообщено о подозрении по части 2 статьи 28 и части 1 статьи 111, а также части 2 статьи 28 и части 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса (государственная измена и создание террористической организации, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

По мнению следствия, именно так следует трактовать то, что нынешний нардеп от ОПЗЖ в 2014-2015 годах курировал схему поставок угля с не подконтрольных территорий Украины на подконтрольные, согласовывая соответствующие вопросы с тогдашним руководством Украины и официальными лицами России.

Как сообщила на брифинге о подозрению Медведчуку Венедиктова, в сентябре подозрение по этим же статьям было предъявлено бизнесмену Сергею Кузяре, обеспечивавшего организацию поставок угля и контролировавшего оплату за него. На сегодняшний день он находится под арестом в СИЗО.

Отметим также, что с 13 мая Медведчук находится под домашним арестом по делу, где ему также вменяют госизмену, а также покушение на разграбление национальных ресурсов в Крыму.