Суд над Россией за геноцид украинского народа может начаться в Гааге в октябре

Дело об обвинениях Российской Федерации в геноциде народа Украины могут начать рассматривать по существу в Международном суде ООН в Гааге уже в октябре 2022 года.

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Об этом 16 июля в эфире национального телемарафона сообщил агент Украины в Международном суде ООН, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Антон Кориневич.

"Мы подали меморандум, 1 июля мы это сделали. Это значит, что у России есть три месяца, чтобы подать, если она имеет их, свои возражения по юрисдикции суда по этому делу. Затем суд может переходить к решению дела по существу", — рассказал он.

Украина возбудила производство против РФ в Международном суде ООН в Гааге в соответствии с Конвенцией 1948 года о предотвращении преступления геноцида.

Кориневич считает, что украинская сторона по этому делу может привлечь к ответственности Россию как государство, а также конкретных лиц, причастных к развязыванию и ведению войны против Украины.

Напомним, более 40 стран подписали официальное заявление о том, что они поддерживают Украину в подаче иска против Российской Федерации в Международном суде ООН.

Напомним, 14 апреля Верховная Рада признала действия России в Украине геноцидом украинского народа и призвала международное сообщество поступить так же. После этого с аналогичными заявлениями выступили парламенты Эстонии, Латвии, Канады и Ирландии.

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