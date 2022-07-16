Суд над Росією за геноцид українського народу може початися у Гаазі в жовтні

Справу про звинувачення Російської Федерації у геноциді народу України можуть почати розглядати по суті у Міжнародному суді ООН у Гаазі вже в жовтні 2022 року.

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Про це 16 липня в ефірі національного телемарафону повідомив агент України в Міжнародному суді ООН, посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ Антон Кориневич.

"Ми подали меморандум, 1 липня ми це зробили. Це означає, що Російська Федерація має три місяці, щоб подати, якщо вона має їх, свої заперечення щодо юрисдикції суду по цій справі. Потім суд може переходити до вирішення справи по суті", — розповів він.

Україна порушила провадження проти РФ у Міжнародному суді ООН у Гаазі відповідно до Конвенції 1948 року про запобігання злочину геноциду.

Кориневич вважає, що українська сторона у цій справі може притягнути до відповідальності Росію, як державу, а також конкретних осіб, причетних до розв'язування та ведення війни проти України.

Нагадаємо, понад 40 країн підписали офіційну заяву про те, що вони підтримують Україну у поданні позову проти Російської Федерації у Міжнародному суді ООН.

Зазначимо, 14 квітня Верховна Рада визнала дії Росії в Україні геноцидом українського народу і закликала міжнародне співтовариство вчинити так само. Після цього з аналогічними заявами виступили парламенти Естонії, Латвії, Канади, Ірландії.

Джерело фото: ua.depositphotos.com