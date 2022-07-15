45 країн домовилися координувати розслідування військових злочинів РФ в Україні

Сполучені Штати Америки та понад 40 інших союзників під час зустрічі у Гаазі погодилися спільно координувати розслідування військових злочинів країни-агресора Російської Федерації в Україні.

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Про це повідомляє The Guardian.

На даний момент відкрито близько 23 000 справ щодо розслідування військових злочинів російських військових в Україні. Як зазначили чиновники, групи очолюють різні країни, адже докази мають бути надійними та ретельно зібраними.

Під час зустрічі міністрів у четвер, 14 липня, обговорювалася необхідність координації, узгодженості та всеосяжної стратегії, оскільки різні країни та суди працюють над розслідуванням та переслідуванням злочинів росіян.

Кроки, які вони зроблять, включають створення "парасолькової" групи, щоб уникнути дублювання розслідувань, навчання українських прокурорів та розширення кількості експертно-криміналістичних груп, що працюють в Україні.

Представники 45 країн також пообіцяли надати 20 мільйонів євро на допомогу Міжнародному кримінальному суду, а також Генеральній прокуратурі України та ООН для проведення слідства.

Нагадаємо, 14 липня понад 40 країн підписали офіційну заяву про те, що вони підтримують порушення Україною провадження проти Російської Федерації у Міжнародному суді ООН у Гаазі відповідно до Конвенції 1948 року про запобігання злочину геноциду.