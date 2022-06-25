- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
В Україні зафіксовано вже майже 400 воєнних злочинів РФ проти культурної спадщини
Станом на 24 червня Міністерство культури та інформаційної політики зафіксувало вже 396 епізодів воєнних злочинів росіян проти української культурної спадщини. Про це йдеться у повідомленні відомства.
Найбільше злочинів зафіксовано на Харківщині - 97 епізодів, з них – 80 у самому облцентрі та його околицях. На Донеччині задокументовано 92 злочини, з них 61 – в Маріуполі.
70 епізодів зафіксовано в Київській області, зокрема 44 – в Бучанському районі. Також 38 епізодів нарахували в Чернігівській області, 32 – в Луганській, 28 – в Сумській, 13 - в Запорізькій, 6 - Житомирській, по 5 - в Києві та Херсонській області, 4 - в Миколаївській, 3 - в Дніпропетровській, 2 - в Одеській, 1 - у Львівській.
Таким чином, порівняно з минулим звітом станом на 10 червня додалися ще чотири епізоди у Луганській області, три у Донецькій та один у Запорізькій.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Наразі відомо про повну руйнацію дев'яти об'єктів культурної спадщини на Донеччині, Київщині, Сумщині та Чернігівщині, а стан ще 25 залишається невідомим. З усіх пошкоджених будівель 58 – зазнали важкого ступеня ураження, 123 – середнього, 173 – легкого.
"Наразі росіянами в Україні пошкоджено 123 об'єкти культурної спадщини. Постійні обстріли, ракетні та бомбові удари призвели до руйнувань 21 пам'ятки національного значення, 95 – місцевого значення та 7 – щойно виявлених об'єктів культурної спадщини", - зазначають у Мінкульті.
Загалом пошкоджено 100 об'єктів цінної історичної забудови, але найбільше постраждали саме релігійні споруди, яких окупанти знищили чи пошкодили у кількості 144. З них 51 перебуває на обліку як пам'ятка історії, архітектури та містобудування або цінна історична забудова.
Також ворог знищив в Україні 43 меморіальних пам'ятники на честь історичних особистостей та подій ХІХ – початку ХХІ століття, 31 будівлю та комплекси музеїв і заповідників, 79 споруд будинків культури, театрів та бібліотек, а також деякі інші об'єкти цінної історичної забудови.