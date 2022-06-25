В Украине зафиксировано уже почти 400 военных преступлений РФ против культурного наследия

По состоянию на 24 июня Министерство культуры и информационной политики зафиксировало уже 396 эпизодов военных преступлений россиян против украинского культурного наследия. Об этом говорится в сообщении ведомства.

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Больше всего преступлений зафиксировано в Харьковской области - 97 эпизодов, из них - 80 в самом облцентре и его окрестностях. В Донецкой области задокументировано 92 преступления, из них 61 – в Мариуполе.

70 эпизодов зафиксировано в Киевской области, в том числе 44 – в Бучанском районе. Также 38 эпизодов насчитали в Черниговской области, 32 – в Луганской, 28 – в Сумской, 13 – в Запорожской, 6 – Житомирской, по 5 – в Киеве и Херсонской области, 4 – в Николаевской, 3 – в Днепропетровской, 2 – в Одесской, 1 – во Львовской.

Таким образом, по сравнению с прошлым отчетом по состоянию на 10 июня добавились еще четыре эпизода в Луганской области, три в Донецкой и один в Запорожской.

В настоящее время известно о полном разрушении девяти объектов культурного наследия в Донецкой, Киевской, Сумской и Черниговской областях, а состояние еще 25 остается неизвестным. Из всех поврежденных зданий 58 получили тяжелые повреждения, 123 – средней тяжести, 173 – легкие.

"В настоящее время россиянами в Украине повреждены 123 объекта культурного наследия. Постоянные обстрелы, ракетные и бомбовые удары привели к разрушениям 21 памятника национального значения, 95 – местного значения и 7 нововыявленных объектов культурного наследия", - отмечают в Минкульте.

В общей сложности повреждено 100 объектов ценной исторической застройки, но больше всего пострадали именно религиозные сооружения, которых оккупанты уничтожили или повредили в количестве 144. Из них 51 состоит на учете как памятник истории, архитектуры и градостроительства или как ценная историческая застройка.

Также враг уничтожил в Украине 43 мемориальных памятника в честь исторических личностей и событий ХІХ – начала ХХІ века, 31 здание и комплекс музеев и заповедников, 79 зданий домов культуры, театров и библиотек, а также некоторые другие объекты ценной исторической застройки.