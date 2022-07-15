45 стран договорились координировать расследование военных преступлений РФ в Украине

Соединенные Штаты Америки и более 40 других союзников во время встречи в Гааге согласились совместно координировать расследование военных преступлений страны-агрессора Российской Федерации в Украине.

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Об этом сообщает The Guardian.

На данный момент открыто около 23 000 дел по расследованию военных преступлений российских военных в Украине. Как отметили чиновники, группы возглавляют разные страны, ведь доказательства должны быть надежными и тщательно собранными.

Во время встречи министров в четверг, 14 июля, обсуждалась необходимость координации, согласованности и всеобъемлющей стратегии, поскольку разные страны и суды работают над расследованием и преследованием преступлений россиян.

Шаги, которые они сделают, включают в себя создание "зонтичной" группы во избежание дублирования расследований, обучение украинских прокуроров и расширение количества экспертно-криминалистических групп, работающих в Украине.

Представители 45 стран также пообещали выделить 20 миллионов евро в помощь Международному уголовному суду, а также Генеральной прокуратуре Украины и ООН для проведения следствия.

Напомним, 14 июля более 40 стран подписали официальное заявление о том, что они поддерживают возбуждение Украиной производства против Российской Федерации в Международном суде ООН в Гааге в соответствии с Конвенцией 1948 года о предупреждении преступления геноцида.