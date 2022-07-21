У США представили проект резолюції щодо визнання дій Росії в Україні геноцидом

У Сенаті Сполучених Штатів Америки представили проект резолюції про визнання дій Росії в Україні, зокрема депортації та вбивство цивільних, геноцидом українського народу. Про це повідомила прес-служба комітету Сенату із закордонних справ.

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"Безперечно, що те, що Росія робить в Україні, є геноцидом. Якщо ви зможете пройтися вулицями Києва, Ірпеня та Гостомеля, як це зробив я, і слухати розповіді про те, що зробили російські солдати, то зрозумієте, що РФ робить геноцид .Міжнародне співтовариство документує численні військові злочини росіян по всій Україні. Час Сполученим Штатам і світу визнати це як таке", - заявив американський сенатор Джим Ріш.

Подана резолюція містить кілька основних положень:

засудження Росії за вчинення актів геноциду проти України;

заклик США разом із союзниками по НАТО та ЄС підтримати уряд України, щоб запобігти подальшим актам російського геноциду проти українського народу;

проведення трибуналу та міжнародного кримінального розслідування щодо залучення російських політичних лідерів та військового персоналу до відповідальності за агресивну війну, військові злочини, злочини проти людяності та геноцид.

Як зазначив президент України Володимир Зеленський у традиційному відеозверненні увечері 21 липня, проект резолюції про визнання дій Росії в Україні геноцидом – це перший результат візиту першої леді України Олени Зеленської до США.

"Кілька місяців тому наша експертна група під головуванням Єрмака та Макфола запропонувала визнати дії Росії проти України геноцидом. І ось перший реальний результат візиту першої леді України до Сполучених Штатів – сенатори Ріш, Кардін Вікер, Блюменталь, Портман, Шахін та Грем представили проект резолюції про визнання дій Росії в Україні геноцидом", – сказав глава держави.

Тим часом 40 країн вже підписали офіційну заяву про те, що вони підтримують порушення Україною провадження проти Російської Федерації у Міжнародному суді ООН у Гаазі відповідно до Конвенції 1948 року про запобігання злочину геноциду.

Верховна Рада визнала дії Росії в Україні геноцидом українського народу і закликала міжнародне співтовариство вчинити так само 14 квітня 2022 року.