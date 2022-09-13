Славянск подвергся массированному обстрелу. Один человек погиб

Российские оккупационные войска вечером 12 сентября обстреляли многоэтажки в Славяске Донецкой области. В результате вражеской атаки погиб 86-летний мужчина.

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Об этом утром 13 сентября сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.

Два попадания зафиксировали в многоэтажной застройке. Однажды оккупанты прицельно попали в пятиэтажное здание, пострадали и расположенные рядом дома. Также атаку подверглась многоэтажка на другие улицы.

"В результате обстрела ранена женщина, погиб 86-летний мужчина. Искренние соболезнования всем его родным и близким", — написал Лях.

Утром специалисты проводят работы по ликвидации последствий на местах прилетов. Ремонтники занимаются возобновлением подачи электроэнергии на ул. Ярослава Мудрого и обследованием повреждений на Почтовой, Свободе и Светлодарской.

Начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что всего за 12 сентября россияне убили 5 мирных жителей Донбасса: 3 в Угледаре, 1 в Георгиевке и 1 в Славянске. Еще 10 человек получили ранения.

Напомним, в результате вражеского обстрела Славянска 7 сентября россияне повредили школу и жилой дом, под завалами которого были люди. Тогда от ударной волны досталось и соседним домам, были выбиты стекла, оборванные провода.