Россияне "Искандерами" обстреляли Покровск: погибли 6 человек

Ночью россияне 5 раз обстреляли город Покровск Донецкой области ракетами типа "Искандер". На данный момент известно о шести погибших гражданах.

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Об этом сообщил городской голова Покровска Руслан Требушкин.

"Город Покровск подвергся 5 обстрелам ракетами типа 9М723 Искандер М в промежуток времени с 21.20 до 02.20" - написал он.

По его информации, повреждены более 20 жилых домов и железнодорожная инфраструктура. Также он добавил, что из-за обстрелов работа Карловской фильтровальной станции до сих пор не восстановлена, водоснабжение в Покровскую общину не подается.

По состоянию на 10:10 в результате ночных обстрелов погибли 6 граждан.

По словам мэра Покровска, сейчас специалисты жилищно-коммунального отдела и подрядных организаций оказывают жильцам помощь в разборе завалов и оформлении документов на ремонт домов.