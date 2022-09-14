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ІТ та Телеком
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Українські оператори починають відновлювати роботу мережі на звільненій території Харківщини

Українські оператори починають відновлювати роботу мережі на звільненій території Харківщини

Мобільний оператор Vodafone почав відновлювати зв'язок на нещодавно звільненій території в Харківській області. Так, ввечері 13 вересня зв'язок з'явився у Куп'янську, повідомила пресслужба компанії.

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"Куп'янськ – знову на зв'язку. Дякуючи ЗСУ та нашим не менш героїчним інженерам. Все буде Україна", — йдеться в повідомленні.

Щодо відновлення зв'язку інших українських операторів, поки що не повідомлялося.

Крім того, поштові оператори також повертаються до нещодавно звільнених населених пунтків Харківської області. 12 вересня у Балаклії запрацювало мобільне відділення "Нової пошти" на прийом та отримання посилок до 10 кг. Воно працюватиме щодня з 11 до 16 години.

Відділення "Укрпошти" першими поїхали в Граково та Балаклію і почали роботу на базі стаціонарних відділень, які працювали там до війни.

Поки в Балаклії працюватиме три відділення поштового зв’язку, які надаватимуть базові фінансові послуги.

Нагадаємо, ЗСУ звільнили Куп’янськ 10 вересня, до цього, 8 вересня, під контроль українських сил повернулася Балаклія.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Віта Молодан