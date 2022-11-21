Відновлення мобільного зв‘язку: в Україні запустили ще 3300 базових станцій

Відновлення мобільного зв‘язку продовжується 24/7 практично у кожній області країни.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Запустили ще 3300 базових станцій по всій країні за вихідні. А це — сотні тисяч абонентів, у яких нарешті з‘явився мобільний зв‘язок та інтернет", - зазначив міністр.

Він нагадав, що ділька днів половина мобільної мережі Одеської області не функціонувала через обстріли росіян енергетичної інфраструктури.

"Зараз працює вже 80% мережі. Відновлення зв‘язку продовжується 24/7 практично у кожній області країни", - підкреслив міністр.

Він подякував ремонтним командам енергетиків за надшвидку продуктивну роботу.

Нагадаємо, через сотні випущених російських ракет, багато українських міст знову без світла і мають перебої зі зв'язком. Це наслідок зруйнованої енергетичної інфраструктури та вимкнених базових станції. Тому у 9 областях були перебої з мобільним зв'язком.

Зазначимо, мобільний оператор "Київстар" планує збільшити автономність роботи мережі до 4-6 годин, для цього потрібно замінити батареї на мережному обладнанні.